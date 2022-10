Inter, Dzeko non è al meglio: probabile panchina contro il Bayern Monaco

Edin Dzeko, attaccante dell’Inter, non si è allenato questa mattina a causa di una botta rimediata nella sfida contro la Sampdoria

Il giocatore partirà comunque per Monaco di Baviera, ma contro il Bayern Simone Inzaghi lo lascerà in panchina. Il bosniaco dovrebbe tornare a pieno regime per la sfida contro la Juventus.