Inter, è sfida di nuovo con la Juve per Milenkovic

Dopo Bremer, si ripropone la sfida di mercato tra Juve e Inter, questa volta l’obiettivo delle due squadre è Milenkovic

Inter e Juventus si sfidano anche per Nikola Milenkovic. I bianconeri per affiancare il serbo a Bremer, i nerazzurri per l’eventuale successione di Skiniar.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Marotta ha aumentato i contatti col centrale serbo. E segue anche l’ex Juventus Demiral: per il turco dell’Atalanta potrebbe essere decisiva la carta Pinamonti.