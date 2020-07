Inter, ecco perchè Conte crede alla rimonta scudetto

Antonio Conte proverà fino all’ultimo a insidiare la Juventus nella corsa scudetto: ecco le armi del tecnico nerazzurro

La Gazzetta dello Sport spiega i motivi per i quali Antonio Conte e tutta l’Inter credono alla rimonta scudetto. I nerazzurri sono tornati a vedere la Juve, ora a sei punti. Per crederci davvero, serve fare un passo alla volta, sapendo che non puoi sbagliarne nessuno. Il primo sarà a Roma, quasi subito. L’impresa resta complessa, ma qualche motivo per crederci, oltre all’obbligo di provarci, a questo punto l’ha trovato.