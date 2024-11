Inter, emergenza difensiva per Inzaghi: le ultime

Il tecnico nerazzurro dovrà capire come muoversi per quanto riguarda il reparto difensivo visti i tanti infortuni

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha il delicato compito di decidere come organizzare la difesa in vista della partita contro la Fiorentina, una delle squadre più in forma del nostro campionato.

Le assenze per infortunio di Francesco Acerbi e Carlos Augusto si aggiungono a quella di Benjamin Pavard, uscito per problemi in Champions League. Dunque la formazione più probabile vedrà le presenze di Darmian o Dumfries da una parte e Dimarco dall’altra con il terzetto composto da Bisseck, de Vrij e Bastoni.