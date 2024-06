INTER, domani inizia l’era OAKTREE. Cda, presidente, deleghe per il mercato e nuovo stadio: ecco il piano d’azione. Senza Zhang, MAROTTA sarà più libero sul MERCATO?

L’inizio dell’era Oaktree è sempre più vicino. L’Inter cambierà tanto così come molte cose assumeranno ancora più importanza

La nuova Inter dell’era Oaktree sta per nascere. La Gazzetta dello Sport definisce il cronoprogramma.

OAKTREE – «Nuovo CdA, nuovo presidente, deleghe e indirizzi chiari su tutti i temi, tra cui il nuovo stadio». Pertanto, domani alle ore 10, presso l’Hotel Palazzo Parigi, ci sarà la convocazione agli azionisti per l’Assemblea firmata dall’uscente Steven Zhang. I terreni d’intervento saranno principalmente la composizione del nuovo organigramma, dopodiché inizierà la fase operativa vera e propria: «Dopo gli incontri conoscitivi dei giorni scorsi, i rappresentanti della nuova proprietà inizieranno a dettare le linee guida per le diverse aree del club ed entreranno anche nel cuore del tema stadio, asset ritenuto fondamentale per aumentare ulteriormente i ricavi. Non è da escludere che, al netto del piano di ristrutturazione di San Siro che WeBuild dovrà presentare entro fine giugno, verranno assegnate le nuove deleghe, compresi i poteri di firma sul mercato per Antonello e Marotta, che nella precedente gestione arrivavano ad un massimo di 20 milioni. Per gli acquisti più cari bisognava passare da Steven».