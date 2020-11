Eriksen potrebbe lasciare l’Inter già a gennaio. Conte e Marotta pensano ad uno tra De Paul e Malinovskyi sul mercato

Eriksen sempre più ai margini del progetto Conte all’Inter. Dopo la panchina con il Real Madrid, il danese è stato escluso anche nell’ultima gara di campionato contro l’Atalanta.

L’ex Tottenham non ha inciso quando Conte gli ha dato una maglia da titolare e la dirigenza di Viale della Liberazione valuta una sua cessione già a gennaio. In caso di addio, sono due i profili pronti a sostituirlo nella lista degli acquisti di Marotta e Ausilio. L’Inter ha intensificato l’interesse per Malinovskyi dell’Atalanta, anche se il preferito dei nerazzurri resta De Paul come scrive Tuttosport.

Per l’alfiere dell’Udinese potrebbe profilarsi un duello con la Juventus, con l’Inter che potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Pinamonti per abbassare l’esborso economico. I friulani del patron Pozzo valutano intorno ai 40 milioni di euro il centrocampista e nazionale argentino.