Inter, l’ex Medel pensa al FUTURO: prima il Boca, poi ALLENATORE. Le ultime sul centrocampista cileno

Il futuro di Gary Medel sarà tutto in Sudamerica: il calciatore cileno firmerà per il Boca Junior. Dopo il ritiro, diventerà allenatore

Gary Medel ha lasciato un buon ricordo nel nostro campionato tra Inter e Bologna. Il calciatore cileno chiuderà verosimilmente la carriera con questo trasferimento in Argentina al Boca Juniors.

Manca ancora l’ufficialità per problemi burocratici, ma tutto dovrebbe risolversi entro la sfida contro l’Independiente del Valle di Copa Sudamericana. Nel mentre Medel ha sostenuto in Cile l’ultimo esame per diventare allenatore.