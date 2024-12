Inter, l'ex Pirola meglio di Calafiori: i dati sul difensore

Il calciatore attualmente all’Olympiakos sta disputando un’annata molto positiva in Grecia. Ecco i numeri

Lorenzo Pirola, ex difensore di Monza e Inter, è attualmente all’Olympiakos. Una scelta di vita e di carriera importante che per ora lo sta premiando, come si può vedere da un dato molto interessante.

Considerando il Sofascore Rating, vale a dire una valutazione che l’app di risultati assegna ai calciatori in base a dati statistici di ogni tipo, Pirola con 7.12 di media è il miglior difensore italiano all’estero per livello di prestazioni davanti a Calafiori (7.11), Udogie (7.05) e Zanotti (7.03). Se si considerando i portieri, Vicario è primo con 7.21.