Inter, Filippo Inzaghi: «Sono una squadra IMPRENDIBILE. Su mio fratello DICO questo»

Filippo Inzaghi, allenatore del Pisa, ha parlato dell’Inter allenata da suo fratello dopo l’amichevole finita 1-1

Filippo Inzaghi è intervenuto a Sky Sport a margine del match pareggiato dal suo Pisa contro l’Inter, in una sfida tra fratelli Inzaghi. Ecco le sue parole.

AMICHEVOLE – «E’ una partita di inizio agosto, ma mi è piaciuto lo spirito della squadra al di là del risultato. La serata però in parte è rovinata, perdere Esteves è grave per noi, c’è tristezza. La squadra ha lottato e combattuto contro i campioni d’Italia. Da lunedì inizierà a contare davvero e la risposta è stata positiva»

PISA – «Veniamo da due anni difficili, l’obiettivo è quello di fare il massimo. Questa squadra e questa tifoseria devono arrivare almeno fra le prime 8, questo è l’anno zero e vogliamo porre le basi per arrivare pronti all’obiettivo. Abbiamo la fortuna di avere una proprietà forte e un tifo caldo»

MERCATO – «Abbiamo le idee chiare, vogliamo giocatori che facciano la differenza. Il emrcato è lungo, arriveremo agli obiettivi per gradi. Arriveremo alla prima di campionato pronti e con la squadra completata quasi al 100%»

SIMONE INZAGHI – «L’Inter è motivo di studio per noi allenatori, è incredibile come l’ha fatta giocare. Dal campo sono imprendibili, onore a lui e all’Inter che ringrazio per questa serata, è stato motivo di grande soddisfazione. Gli auguro di fare bene, ma Simone oramai è uno dei migliori allenatori d’Europa e se lo è meritato col lavoro»