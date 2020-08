Inter, fissata la data del raduno, il comunicato della società che spiega che la squadra si ritroverà nel rispetto della normativa vigente

Inter, fissata la data del raduno, il comunicato della società che spiega che la squadra si ritroverà nel rispetto della normativa vigente.

A BREVE IL VIA- “Sta per prendere il via la stagione 2020/2021: lunedì 7 settembre la squadra si ritroverà al Centro Sportivo Suning in memoria di Angelo Moratti e, nel rispetto delle normative sanitarie vigenti, riprenderà le attività in vista dei primi impegni ufficiali”.