Inter, forte concorrenza del Bayern Monaco per Sommer

Le ultime su Yann Sommer, portiere svizzero di proprietà del Borussia Moenchengldbach che piace ad Inter e Bayern Monaco

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’Inter sta continuando il suo pressing per Yann Sommer. Il portiere svizzero è in scadenza con il Borussia Moenchengldbach ed il club nerazzurro vorrebbe portarlo in Serie A a parametro zero.

Nelle ultime ore c’è stato però il forte pressing del Bayern Monaco, a caccia di un portiere fin da subito dopo l’infortunio di Manuel Neuer.