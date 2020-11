Inter, Handanovic non è intoccabile: si discute sul futuro

Anche Handanovic ha mostrato qualche incertezza nell’ultimo periodo. L’Inter valuta la situazione del capitano sul rinnovo di contratto

Problemi difensivi per l’Inter, sotto la lente della critica finisce anche Samir Handanovic. Non irreprensibile nelle ultime partite, lo sloveno non è esente da colpe sul gol di Miranchuk nel pareggio di domenica contro l’Atalanta.

Oltre alle prestazioni in campo – si legge sul Corriere dello Sport – l’Inter dovrà prendere una decisione sul futuro di Handanovic e sulla sua possibile successione. Il 36enne capitano è in scadenza nel 2022 e le parti hanno iniziato a trattare il rinnovo per un’altra stagione.