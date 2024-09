Inter, l'IMPORTANZA dei SOSTITUTI: i DATI sui subentranti

Eco chi sono i quattro giocatori in casa Inter ad effettuare il maggior numero di ingressi dalla panchina

L’Inter di Inzaghi si prepara alla sfida con il Monza dove potrà esserci per la prima volta in stagione turnover a causa dei prossimi impegni in Champions League contro il Manchester City e in campionato contro il Milan. Ecco il numero dei maggior subentranti nella stagione 2023/2024:

DE VRIJ – 25 presenze totali, 17 da titolare, 8 da subentrato

CARLOS AUGUSTO – 37 presenze totali, 14 da titolare, 23 da subentrato

FRATTESI – 32 presenze totali, 6 da titolare, 26 da subentrato

ASLLANI – 23 presenze totali, 6 da titolare, 17 da subentrato

Tutti e quattro quest’anno hanno messo a referto tre presenze su tre dalla panchina