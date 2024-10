Inter, infortuni Calhanoglu e Acerbi: il punto sul rientro: cosa filtra per il Venezia

Le ultime sulle condizioni fisiche di Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi in vista della prossima partita dell’Inter in Serie A

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sugli infortunati dell’Inter in vista della prossima sfida di Serie A.

INFORTUNATI- «L’infermeria dell’Inter è pronta a svuotarsi giusto in tempo, anche perché si

avvicina una coppia di partite ad alto rischio tra Champions e A: mercoledì a

San Siro arriva l’Arsenal in Champions, poi la domenica successiva, il 10, ecco il Napoli. Prima, però, c’è la sfida casalinga di domenica con il Venezia, occasione perfetta per finire di recuperare gli ultimi due infortunati, Hakan Calhanoglu e FrancescoAcerbi. E sarà corsa contro il tempo per farli entrare entrambi trai convocati di Simone Inzaghi.»