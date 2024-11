Inter, infortunio Calhanoglu: c’è l’esito degli esami, la scelta per il Verona

Le ultime sulle condizioni fisiche di Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inte, dopo l’infortunio subito in nazionale. I dettagli

Dopo l’infortunio subito in nazionale, arrivano notizie da Gianluca Di Marzio sulle condizioni di Hakan Calhanoglu per Verona-Inter.

INFORTUNIO CALHANOGLU – «Dopo gli esami svolti giovedì 21 novembre, per Calhanoglu sono state escluse lesioni muscolari. È stata confermata un’elongazione all’adduttore sinistro come già riscontrato dopo la partita tra Turchia e Galles. Nel pomeriggio il turco svolgerà lavoro differenziato, ma se riuscirà anche solo in parte ad aggregarsi al gruppo squadra, allora potrebbe anche essere convocato per la trasferta di Verona valevole per la 13ª giornata di Serie A. In caso contrario, tornerà in campo contro il Lipsia».