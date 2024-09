Inter, SVELATO il PIANO di Inzaghi: cosa ha CHIESTO alla squadra, c’entra anche il DERBY!

Le ultime sulle richieste di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, in vista della ripresa della Serie A

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Simone Inzaghi avrebbe fatto una richiesta particolare alla sua squadra durante questa pausa nazionali.

L’allenatore dell’Inter, nonostante l’assenza di tanti calciatori importanti come Bastoni, starebbe incentrando il proprio focus sulla fase difensiva. In arrivo per i nerazzurri ci sono infatti, tra le tante, Milan e Manchester City, con Inzaghi che starebbe già studiando come fermare i rispettivi attacchi.