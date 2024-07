Inter, Juve e Milan: chi sono i GIOCATORI PIU' PAGATI?

Chi sono i giocatori più pagati di Inter, Juventus e Milan? Ecco le cifre del campionato di calcio di Serie A

Vlahovic ha uno stipendio di 10 milioni; Lautaro è poco più sotto, a 9; Leao ne incassa 7 ad ogni stagione. Le tre grandi del calcio italiano hanno questi tre giocatori, tutti stranieri, come giocatori più pagati. La Gazzetta dello Sport presenta un ritratto delle condizioni economiche di Inter, Juventus e Milan in relazione al mercato di questa stagione. Ecco una sintesi dei presupposti e delle linee guida.

INTER – «Oaktree ha in mente un piano a lungo termine. Si è capito con la chiusura del bilancio 2023-24. Nessuna richiesta di plusvalenze al management per evitare di dover ricapitalizzare in autunno. Gli apporti di equity saranno possibili, ma bisognerà proseguire l’azione di contenimento della spesa già avviata ai tempi di Zhang. Tra il 2020-21 e il 2023-24 l’Inter ha ridotto il costo della rosa di circa 80 milioni, tra stipendi e ammortamenti. E l’effetto si è notato sul risultato d’esercizio: da -246 milioni a -140 a -85, fino alla perdita al 30 giugno 2024 stimata tra i 40 e i 50 milioni».

JUVENTUS – «La Juventus ha un obiettivo: entro il 2026-27 tornare all’utile, generare cassa e ridurre il debito. Il bilancio 2023-24 dovrebbe registrare una perdita vicina ai 200 milioni, ma è considerato una parentesi nel percorso di risanamento già avviato con gli addii di Di Maria, Bonucci e Paredes (Pogba al minimo contrattuale inattesa della risoluzione). L’opera di tagli prosegue».

MILAN – «Dopo il rinnovo di Leao, Maignan e Theo Hernandez scadono nel 2026: il club punta al prolungamento ma senza farsi trascinare in pericolosi rialzi. Se poi guardiamo alla cassa, la gestione riesce ormai a generare un flusso positivo che viene impiegato negli investimenti. Quelli per il calciomercato, con la prospettiva di chiudere anche questa finestra con un saldo acquisti-cessioni negativo di alcune decine di milioni (dopo il -50 del 2023-24). E quelli per progetti e infrastrutture. La seconda squadra è costata 12 milioni: non porterà risultati subito, ma dovrà contribuire alla crescita futura del Milan».