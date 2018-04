Toni su Inter-Juventus: «Mentalità bianconera decisiva in questi momenti»

Inter-Juventus, gara decisiva per i nerazzurri per la volata Champions e per i bianconeri per lo scudetto: ecco il giudizio di Luca Toni

E’ tutto pronto per Inter-Juventus, anticipo serale della 35^ giornata di Serie A 2017/2018. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, l’ex attaccante Luca Toni ha analizzato il momento che sta attraversando la formazione di Massimiliano Allegri: «La mentalità della Juventus viene fuori sempre nei momenti difficili: ora si trova in uno di questi momenti e i calciatori devono dimostrare di essere da Juventus».

Continua l’ex attaccante, parlando di Paulo Dybala: «Non so cosa gli stia capitando: giocare nella Juve non è mai semplice visto che devi sempre vincere. Anche Higuain ha passato dei momenti difficili, da Dybala mi aspetto il salto definitivo, anche per andare ai Mondiali». Infine, una battuta sul suo ex tecnico Luciano Spalletti: «Spalletti è partito forte, l’Inter poi ha avuto un calo ed ha perso anche qualche elemento importante nel periodo cruciale. Perdere un calciatore come Icardi per esempio è stato grave: ora si è ritrovata e si gioca la Champions. Quella di domani sera sarà una bella partita».