Inter Juventus, la scelta di Thiago Motta su Yildiz

Si avvicina Inter Juventus e Thiago Motta potrebbe stupire tutti con questa mossa a sorpresa

Manca sempre meno al grande appuntamento del calcio italiano. Inter Juventus potrebbe dirci molto sul proseguo della stagione, anche se siamo solo a fine ottobre e mancano poco meno di 30 giornate al termine del campionato.

I bianconeri arrivano a questo appuntamento reduci da una gara di Champions League molto negativa con lo Stoccarda, non solo per il risultato ma soprattutto per la prestazione: mai i bianconeri avevano subito così nell’era Thiago Motta.

Lo stesso allenatore della Juve, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe mischiare le carte in tavola per sorprendere la sua ex squadra mettendo in panchina Kenan Yildiz, numero dieci dei bianconeri.

Togliere il turco dal campo porterebbe quindi un cambio tattico molto importante poiché Thiago passerebbe a due ali con Weah e Conceiçao per cercare di mettere in difficoltà Inzaghi, inserendo Fagioli dal primo minuto sulla trequarti invece che in cabina di regia.