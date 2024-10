Inter, Zamorano: «Con la Juve partita top al mondo»

L’ex attaccante dell’Inter ha parlato della sfida di San Siro tra la squadra di Inzaghi e la Juventus di Thiago Motta

L’ex Inter Ivan Zamorano è intervenuto attraverso un’intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando della sfida contro la Juventus. Ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante prima del match di San Siro.

INTER JUVE COME EL CLASICO– «È una delle partite più grandi del mondo, lo è sempre stato e sempre lo sarà. Forse quello spagnolo è un Clasico più mediatico, più “mondiale”, ma c’è qualcuno che vuole davvero perdersi lo spettacolo di San Siro? Inter Juve è semplicemente la storia»

ROSA NERAZZURRA– «Ha costruito una rosa competitiva in tutto e contro tutti, anche in Champions. Deve magari correggere qualche piccolo difetto in difesa che l’anno scorso non c’era, ma può giocarsela. Basti pensare a come abbia affrontato il City due volte, non una: parlo della finale di due stagioni fa in cui meritavamo la vittoria, ma anche dell’ultima sfida coraggiosa a Manchester».

COSA TI PIACE DELL’INTER– «L’equilibrio che è stato trovato in questi anni, un po’ alla volta e non solo adesso. L’Inter ha tecnica in velocità, capacità di lettura tattica e forza fisica: tutto è ben equilibrato, come nelle grandi squadre. L’avere praticamente due alternative per ruolo aiuta Inzaghi a gestire anche momenti con più infortunati come questo. In generale, bisogna tornare a difendere bene perché da metà campo in su l’Inter può fare gol in ogni modo. L’assenza di Calha pesa molto, ma poche squadre hanno un centrocampo come il nostro. Poi arriva la palla giusta a Thuram Lautaro, il gioco è quasi fatto».