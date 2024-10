Inter Juventus, Zenga: «Troppi errori? Vi spiego il problema»

L’ex portiere e allenatore ha parlato della paratia tra Inter Juventus, terminata in parità col punteggio di 4-4

Walter Zenga, ex portiere dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset in occasione della presentazione del libro di Stefano Tacconi, ‘L’arte di parare’.

IL RAPPORTO CON TACCONI – «Il fatto che io abbracci Stefano qui è uno dei regali che la vita mi potesse dare. L’amicizia è un valore che deve essere ancora di più evidenziato».

SU INTER JUVE – «Spettacolo o fiera degli errori? Ho visto poco ultimamente, sono più impegnato col Siracusa. Il problema è sempre lo stesso: ci lamentiamo di uno 0-0 tra Juventus e Napoli poi andiamo a vedere gli errori in un 4-4. Dobbiamo forse cambiare la cultura nel vedere le partite».

LA MIA CARRIERA DA ALLENATORE – «Ho sempre avuto le mie opportunità e me le sono sempre giocate al meglio. Sono stato in giro per il mondo, ho trovato delle combinazioni negative come il cambio societario a Wolverhampton, cose che ti penalizzano, o presidenti che hanno voluto cambiare. Ma non rimpiango nulla del passato, è fatto per fortificarti oggi».