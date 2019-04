L’attaccante francese è attualmente in prestito al Bordeaux. L’Inter è pronto a riabbracciarlo, ma come pedina di scambio da usare sul mercato

Un paio di mesi addietro, Yann Karamoh veniva temporaneamente sospeso dal Bordeaux. Fino a quel punto, appena 3 gol e 1 assist nel massimo campionato francese. Dopo dieci giorni, la società decide di reintegralo in gruppo. E qual è migliore chance se non quella di segnare per farsi perdonare? Ma questo non succede e Karamoh ora comincia a scaldare la panchina del club francese.

A fine stagione, Karamoh farà il suo ritorno all’Inter. I piani della dirigenza nerazzura sono facilmente prevedibili: l’attaccante ivoriano naturalizzato francese potrebbe quindi essere sapientemente usato come pedina di scambio. Magari per arrivare a Keita oppure Bergwijn. Sulle sue tracce anche la Fiorentina, che lo seguiva già da tempo.