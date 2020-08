Inter Kolarov, avviati nuovi contatti con la Roma per trovare l’intesa

L’Inter ha avviato nuovi contatti con la Roma e il procuratore del giocatore per trovare l’intesa definitiva secondo Sky Sport

L’Inter ha avviato nuovi contatti con la dirigenza della Roma e il procuratore Alessandro Lucci per trovare un’intesa definitiva per l’ingaggio di Aleksandar Kolarov.

Il club nerazzurro ha già trovato l’accordo con il difensore serbo ma deve definire l’indennizzo giusto con la società giallorossa per non portare via il giocatore a zero. Nel pomeriggio ci saranno nuovi contatti tra le due parti.