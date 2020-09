Inter, Kolarov in arrivo: i dettagli dell’affare

Aleksander Kolarov è un nuovo giocatore dell’Inter: mancano le visite mediche e l’ufficialità ma l’affare è stato chiuso

Inter e Roma hanno trovato l’accordo per il passaggio di Aleksander Kolarov in nerazzurro. La Gazzetta dello Sport dà i dettagli dell’affare.

La Roma incassa 1,5 milioni, ora manca soltanto la firma sul contratto annuale da 3 milioni netti con opzione sul secondo da parte del laterale serbo. Il blitz per Kolarov è l’illustrazione pratica di quella che è la nuova strategia dell’Inter. Il patto di Villa Bellini infatti prevedeva il massimo sforzo da parte dei dirigenti per accontentare Conte andando a pescare il meglio possibile, ma a basso costo.

Perché le indicazioni di Suning sono state chiare, come le parole del presidente Zhang nell’ormai famoso incontro dello scorso lunedì. Dopo i 65 milioni spesi per Hakimi e Sensi, investimenti importanti si potranno fare soltanto dopo aver ceduto un po’ di giocatori in esubero.