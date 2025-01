Inter, La Russa dopo il ko in Supercoppa: «Era la befana, un regalo per chi mangerà la polvere» – VIDEO

Inter, il presidente del senato e tifoso nerazzurro La Russa ha commentato il ko in Supercoppa Italiana contro il Milan

Delusione in casa Inter dopo la sconfitta beffarda contro il Milan in Supercoppa Italiana: dopo essere passata in vantaggio per 2-0 i nerazzurri infatti si sono fatti rimontare con il gol di Abraham nel finale. Sulla sconfitta si è espresso cosi anche Ignazio La Russa, presidente del Senato, noto tifoso nerazzurro:

𝐋𝐚 𝐑𝐮𝐬𝐬𝐚 𝐢𝐫𝐨𝐧𝐢𝐜𝐨: “𝐄𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐁𝐞𝐟𝐚𝐧𝐚, 𝐛𝐢𝐬𝐨𝐠𝐧𝐚 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫 𝐛𝐮𝐨𝐧𝐢 𝐞 𝐟𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐫𝐞𝐠𝐚𝐥𝐢 𝐚 𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐨̀ 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐦𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐥𝐯𝐞𝐫𝐞“ Il commento ironico del presidente… pic.twitter.com/mJKuv3m1al — Sportitalia (@tvdellosport) January 7, 2025

PAROLE – «E’ la Befana, bisogna essere buoni e fare regali a quelli che però per il resto dell’anno mangeranno la polvere. E l’Inter ha fatto la Befana ma è giusto, bisogna essere buoni all’inizio dell’anno»