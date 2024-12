Inter, Lautaro Martinez ritrova la via del gol col Cagliari

L’attaccante nerazzurro è tornato a segnare in occasione del 2-0 siglato contro il Cagliari all’Unipol Domus

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, è ritornato a segnare. L’argentino è riuscito a mettere a referto il gol che ha messo fine la sua astinenza. L’ultima volta che Lautaro aveva marcato il tabellino era stato il 3 novembre contro il Venezia.

Da lì in poi una sfilza di gare senza gol in tutte le competizioni ovvero Arsenal, Napoli, Lipsia, Fiorentina (16′ in campo), Parma, Leverkusen (25′), Lazio, Udinese (28′) e Como. Insomma, molto più di quello a cui ci aveva abituato.