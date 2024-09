Inter, Lucio: «Il derby è INDIMENTICABILE, su Inzaghi penso QUESTO»

Le parole di Lucio, ex difensore brasiliano dell’Inter, sulla sua esperienza nei derby. I dettagli

Lucio ha parlato a La Gazzetta dello Sport dei suoi ricordi dei derby con l’Inter.

COSA LASCIA QUELLA PARTITA- «Significa che la squadra può giocare su due competizioni. Ha la rosa giusta, contante alternative. Ad esempio, sono molto contento che stia facendo bene anche un brasiliano come Carlos Augusto. Tra l’altro, siamo ancora all’inizio, la gente non sa quanto sia difficile entrare informa».

DERBY, PARTITA PIU IMPORTANTE ? «Non saprei, però è quella con l’ambiente più bello. San Siro pieno, in quelle notti, è qualcosa che non si può spiegare a parole. Sono sensazioni che non dimentichi, e lo dico a prescindere dal risultato della partita. Anche se, ovviamente, spero che vinca sempre l’Inter. Stavolta arriva favorita, non ci sono dubbi, ma Un “Clasico” è sempre un “Clasico”: fa storia a sé, è proprio un pianeta distinto diverso dal resto delle partite».



SIMONE INZAGHI- «Ho giocato più contro suo fratello, non ho avuto mai il piacere di parlare con lui. Da quello che riesco a vedere da qua, Simone fa parte della grande tradizione di

allenatori italiani ma è anche un innovatore. Ha un’ottima organizzazione tattica, gli piace molto uscire con la palla, e poi ha capacità di fare gruppo. La mia Inter è proprio in buone mani».

L’INTERVISTA COMPLETA A LUCIO SU INTER NEWS 24