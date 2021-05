Inter, maglia speciale contro la Roma: è in onore dello Scudetto

In occasione della partita di domani tra Inter e Roma, i nerazzurri scenderanno in campo con la quarta maglia, l’I M Special Jersey

Avrebbe dovuto esordire nella partita casalinga contro il Cagliari ma non venne utilizzata a causa di problemi con il regolamento ma domani, in occasione del match infrasettimanale contro la Roma, l’Inter scenderà in campo con la quarta maglia, la divisa speciale I M Special Jersey, ispirata agli anni ’90 con uno stile tutto particolare e, per la prima volta, con il logo nuovo.

GUARDA LA FOTO SU INTER NEWS 24