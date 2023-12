Inter, Marotta: «Cerchiamo la continuità. Zielinsky? Noi siamo attivi»

Le parole di Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, prima del calcio d’inizio della sfida dei nerazzurri contro il Napoli

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Napoli-Inter. Di seguito le sue parole.

PAREGGIO LISBONA –«E’ stata un’occasione per far crescere alcuni dei nostri ragazzi che non avevano mai esordito in Champions League. E’ venuto poi fuori un secondo tempo di grande autorevolezza della squadra, che ha rimesso in carreggiata una partita che sembrava persa con grande coraggio.

NAPOLI-INTER – «Cerchiamo il risultato e la continuità delle prestazioni. Questi sono gli obiettivi che perseguiamo stasera.

ZIELINSKI – «E’ un giocatore in scadenza, ma il Napoli è molto accorto e può arrivare a un prolungamento. In ottica di monitoraggio noi siamo sempre attivi, ma siamo in netto anticipo sul poter intervenire. Spero possa trovare un accordo col Napoli.»

