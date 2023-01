Inter, Marotta: «Dobbiamo entrare in campo motivati»

Le parole dell’ad dell’Inter Beppe Marotta prima del calcio d’inizio della Supercoppa Italiana tra Milan e Inter

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha presentato la finale che mette in palio la Supercoppa a Sport Mediaset:

FINALE – «Questa è una partita secca in cui tante componenti entrano in gioco. Dobbiamo entrare in campo con motivazioni, siamo onorati di disputare una partita che mancava da anni. Dobbiamo affrontarla con motivazione, sperando che possa andare al meglio. Siamo onorati di disputare una partita che mancava dal 2011 in finale, che ci riporta a uno spot importante per il nostro movimento calcistico. Skriniar? Non abbiamo fretta, ora dobbiamo concentrarci sulla partita, Milan deve stare tranquillo e decidere con calma, è un professionista serio e il nostro ottimismo è sincero».

SITUAZIONE DE VRIJ– «E’ un ottimo professionista e ci saranno tante partita da qui alla fine, siamo in una rosa con tanti titolari e Stefan rappresenta una certezza, avrà occasione di giocare da qui alla fine della stagione. Napoli? Io credo che vada riconosciuto il cammino straordinario del Napoli. Ha veramente tante chance di vincere lo scudetto, ma noi abbiamo l’obbligo di crederci fino in fondo, andando oltre il risultato di stasera. Presto inizierà un gran tour de force in cui l’allenatore utilizzerà tutta la rosa a disposizione».

SKRINIAR – «Non abbiamo fretta di arrivare fretta di arrivare alla conclusione. Siamo concentrati sulla gara di questa sera, lo è anche Skriniar e vogliamo lasciarlo tranquillo. È un professionista serio, il nostro ottimismo è sincero e legato a quello che Skriniar rappresenta anche come uomo».