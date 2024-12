Inter, Marotta: «Campionato e Champions? Vincerle per noi deve essere un obbligo! Sul momento di Lautaro dico questo»

Le parole di Beppe Marotta, presidente dell’Inter, nel pre partita della gara di Serie A contro la Lazio. Tutti i dettagli in merito

Henrikh Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita di Lazio-Inter.

L’IMPORTANZA DELLA PARTITA DI STASERA – «Io credo che stasera sia importante valutare la prestazione della squadra. La classifica è vero che si sta allungando, ma siamo ancora in una fase interlocutoria, non si deve parlare di squadre in fuga o pretendenti allo scudetto, che sono ancora le stesse di inizio stagione. Devo dire che da noi è importante avere delle risposte, i giocatori sono consapevoli di queste. Credo che sarà una bella partita e speriamo di fare una bella figura».

PRONTI A VINCERE SIA CHAMPIONS CHE CAMPIONATO? – «Noi nel nostro DNA abbiamo l’obbligo di competere nel migliore dei modi in tutte le competizioni in cui siamo presenti. Ovvio che cercheremo di ottenere il massimo, che significa arrivare in finale di Champions e vincere il campionato. Questo è obbligatorio pensarlo e percorrerlo, poi se altre squadre saranno più forti leveremo il cappello e faremo i complimenti. Una squadra come l’Inter non può accontentarsi».

L’IMPORTANZA DEL RITORNO AL GOL DI LAUTARO – «Soprattutto per dare conforto a lui stesso, il ragazzo soffre per non avere il ruolino di marcia dell’anno scorso. Però la squadra rarissimamente non ha fatto gol, è chiaro che se anche il nostro capitano si aggiunge alla lista dei goleador è molto più facile portare a casa il risultato».