Inter, Marotta: «Inzaghi? Non si può mai condizionare il futuro e il presente di un allenatore in una partita»

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato a Mediaset.

INTER- «Per noi è gratificante essere qui, un appuntamento che mancava da 12 anni. Ci arriviamo con grande partecipazione, vogliamo avere un ruolo da protagonisti. Sono quelle partite in cui le motivazioni e la testa sono molto importanti, ho visto i giocatori molto concentrati e carichi»

PREOCCUPAZIONE– «L’andamento altalenate è solo in campionato. Sappiamo che una grande squadra deve essere competitiva in tutte le competizioni. Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro, siamo fiduciosi che in campionato possa ritornare la giusta rotta»

INZAGHI– «Non si può mai condizionare il futuro e il presente di un allenatore in una partita. L’Inter ha un pressione e deve sempre far bella figura. In campionato siamo un attimo fuori programma ma cercheremo di riprenderci»

PUNTI DI FORZA- «Il valore della squadra, che l’ha dimostrato sia l’anno scorso sia quest’anno. La maturità l’hanno raggiunta attraverso il percorso fatto in Europa. Sono ottimista: la professionalità non è mai venuta meno. Davanti c’è un avversario importante ma noi dobbiamo controbattere colpo su colpo alle loro iniziative»