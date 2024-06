Giuseppe Marotta è stato recentemente nominato nuovo presidente dell’Inter. Ecco gli obiettivi da numero uno del club

La nomina di Giuseppe Marotta come nuovo presidente dell’Inter è stato il primo grande passo ufficiale della nuova stagione neroazzurra dopo il passaggio da Steven Zhang al fondo Oaktree.

La fiducia dei neo proprietari della società meneghina nei confronti di Marotta nasce dal grande lavoro svolto in questi anni. Secondo La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero già i primi obiettivi.

Stiamo parlando di tre rinnovi: Barella a centrocampo. Inzaghi in panchina e Lautaro Martinez in attacco, con cui si ha già un accordo. Inoltre, ci sarebbe anche un focus sul calciomercato ovvero quello di ringiovanire la rosa senza perdere competitività e soprattutto sostenibilità, parola chiave sia per Oaktree che per lo stesso Marott.