Inter, Marotta presenta la nuova Club House: «Valore aggiunto per raggiungere i nostri obiettivi»

Giuseppe Marotta, dirigente dell’Inter, ha parlato della nuova Club House nerazzurra presentata oggi

È stata presentata la nuova Club House dell’Inter, primo intervento di ammodernamento del Suning Training Centre di Appiano Gentile. La struttura ospiterà le camere dei calciatori della prima squadra e altri spazi a disposizione di staff e dirigenza. A parlare della nuova costruzione è stato l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta.

«Il Centro Sportivo Suning è il cuore della parte sportiva del nostro Club e il progetto di modernizzazione è di fondamentale importanza per portare ai massimi livelli le performance dei nostri giocatori. Lavorare in un ambiente dove è forte il richiamo al senso di appartenenza, ma con una visione proiettata al futuro e al successo, non può che essere un valore aggiunto per raggiungere gli obiettivi che una squadra come l’Inter merita».