Inter Miami, dopo Higuain e Matudi arriva anche un giocatore dell’Arsenal?

Continua il progetto dell’Inter Miami di David Beckham che ora punta un altro giocatore di un top club europeo. Ecco di chi si tratta

David Beckham pensa in grande per il suo Inter Miami. Gli ex juventini Blaise Matuidi e Gonzalo Higuain hanno alzato il livello della squadra americana ma Beckham non intende fermarsi qui. Sono tanti i giocatori europei attratti dal piccolo oasi creato dall’ex Real Madrid e anche un giocatore dell’Arsenal ci sta facendo un pensierino.

Si tratta di David Luiz: come riporta la BBC il centrale difensivo dei Gunners è in scadenza di contratto e probabilmente non rinnoverà al termine della stagione. Ecco allora il tentativo dell’Inter Miami che potrebbe dunque andare a finire la carriera in MLS.