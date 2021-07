Gonzalo Higuain ha ricevuto una dura critica da parte dei tifosi dell’Inter Miami. Cosa è successo all’argentino

Non è un momento facile per Higuain all’Inter Miami. L’ex attaccante di Napoli e Juventus è finito nel mirino dei tifosi per la prestazione offerta nel primo tempo contro il Philadelphia Union ed in particolare perché, durante un’azione pericolosa, stava passeggiando lentamente sulla fascia sinistra.

Sportbible ha addirittura raccolto una serie di tweet di critiche dei tifosi. Poco dopo, tuttavia, il Pipita avrebbe fatto uno scatto per andare ad esultare per il gol nato da un suo assist. Facendo arrabbiare ancora di più i supporters.