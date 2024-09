Inter-Milan, Adriano ricorda i suoi DERBY: «Il 3-2 del 2005, ho i BRIVIDI A RIPENSARCI»

Le parole di Adriano, ex attaccante dell’Inter, in vista del Derby della Madonnina di oggi: «Siamo favoriti, ma non dobbiamo mollare»

Cosi l’ex attaccante dell’Inter, Adriano, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, in attesa del derby di stasera contro il Milan:

MOMENTO INTER- «L’Inter è in una fase storica molto positiva, ha raggiunto un grande livello di tempo. Non si è fermata neanche dopo aver vinto, anzi ha la capacità di rivincere in Italia. E di provarci anche in Champions».

RICORDO DEL DERBY- «Semplice, il 3-2 del dicembre 2005: lo ricorderanno tutti i tifosi. Stavo davvero bene, avevo una grande intesa con Martins. Ricordo tutto, il rigore segnato, la punizione da cui è nato il gol di Oba-Oba e poi il colpo di testa della vittoria alla fine. Eravamo arrabbiati perché aveva pareggiato il Milan, poi Veron va a battere l’angolo e… il resto lo sapete. Mentre lo racconto, ho i brividi, quasi risento l’urlo di San Siro»

CHI VINCE INTER MILAN- «Nonostante tutti dicano che noi siamo favoriti, non bisogna mollare. Potrà pure essere in difficoltà, però il Milan è pericoloso. Ma l’Inter è sempre… l’Inter».

