Inter Milan, la CONFERENZA di Fonseca: «C'è FRUSTRAZIONE»

Alla viglia del derby tra Inter Milan ha parlato Paulo Fonseca, tecnico dei rossoneri, in conferenza stampa

C’è grande attesa per Inter Milan. Nella consueta conferenza stampa, Paulo Fonseca è intervenuto in occasione della quinta giornata della Serie A 2024/25. Ecco le parole in conferenza stampa del tecnico rossonero riportate da Milanews24.

MOMENTO – «C’è una frustrazione grande da parte di tutti ma siamo uniti per uscire da questa situazione. La squadra capisce il momento e lavoriamo insieme per fare meglio. La soluzione è lavorare per imparare»

INTER – «Noi partiamo per giocare contro una squadra molto forte ma può essere una partita importante per noi. Io voglio guardare sempre le cose positive, possiamo vincere se facciamo una buona partita. Può essere un momento importante per noi»