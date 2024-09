Inter Legend, TORNANO in campo gli ex campioni: derby contro le leggende del Milan in Cina! Ecco LA DATA del match

Dopo l’ultima sfida dello scorso marzo in Georgia, le Inter Legend tornano in campo per un match d’eccezione nel quale sfideranno le leggende del Milan! Il super derby andrà in scena a Nanning, in Cina. Di seguito tutti i dettagli dal comunicato del club nerazzurro.

Secondo appuntamento del 2024 per le legend nerazzurre: dopo la partita dello scorso marzo in Georgia, Inter Forever è pronta per un altro appuntamento internazionale.

Si tratterà di una prima volta: la formazione nerazzurra sfiderà infatti il Milan Glorie, in quello che sarà un inedito derby per le leggende dei due club di Milano.

L’appuntamento è per sabato 5 ottobre, al Guangxi Sports Center di Nanning, Cina. Inter Forever e Milan Glorie si affronteranno alle 20:00 ora locale, quando in Italia saranno le 14:00.

