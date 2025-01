Inter Milan Supercoppa, Donadoni: «Vedo favorita quella squadra. Sicuramente è più competitiva in una finale»

Inter Milan Supercoppa, le parole dell’ex fuoriclasse dei rossoneri su quella che sarà la Finale di stasera in Arabia Saudita

Tutto pronto per la finale di Supercoppa Italiana. Ancora poche ore e l ‘Al-Awwal Park di Riad ospiterà la sfida che assegnerà il primo trofeo stagionale nel derby che vedrà Inter e Milan darsi battaglia a partire dalle ore 20. Ai microfoni di Sport Mediaset, ha parlato cosi della partita l’ex Atalanta Roberto Donadoni.

LE PAROLE- «Indubbiamente l’Inter è la squadra da battere, però come spesso accade quando una squadra non è così favorita succede l’imprevedibile. Però l’Inter ha tutte le carte in regola per potersi portare a casa questo trofeo»