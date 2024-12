Inter, Mkhitaryan: «Vogliamo vincere tutto. Lazio? Sappiamo cosa fare»

Le parole di Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, nel pre partita della gara di Serie A contro la Lazio. Tutti i dettagli

Henrikh Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita di Lazio-Inter.

LA PARTITA PERFETTA PER RIPARTIRE DOPO LEVERKUSEN? – «Secondo me sì, una partita molto importante per noi e per il nostro percorso. Abbiamo analizzato gli errori. Siamo preparati e speriamo di vincere».

PRONTI A VINCERE CAMPIONATO E CHAMPIONS? – «Noi giochiamo su tutti i fronti, campionato e Champions è quello che vogliamo. Non posso dire che vinceremo al 100%, ma il nostro obiettivo è andare più avanti possibile».

DA AMANTE DEGLI SCACCHI, COME GIOCARE CONTRO LA LAZIO? – «Giocare piano piano, non forzare le cose. Dobbiamo giocare al nostro meglio, come sappiamo e alla fine vedremo se saremo riusciti a vincere o no».