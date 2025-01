Inter Monaco: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio San Siro la sfida di Champions League Inter Monaco: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio San Siro di Milano si giocherà la gara valevole per la 8ª e ultima giornata del girone di Champions League tra Inter Monaco. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

MONACO (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Singo, Kehrer, Mawissa Elebi; Camara, Zakaria; Ben Seghir, Minamino, Akliouche; Embolo. All. Hutter.

Orario e dove vederla in tv

Inter Monaco si gioca alle ore 21.00 di mercoledì 27 gennaio per l’ottava e ultime giornata dei gironi di Champions League. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Amazon Prime. La partita sarà visibile in streaming tramite pc, smart tv, smartphone, tablet, concole, Chromecast, Firestick per gli abbonati. I non abbonati possono usufruire del mese di prova gratuito offerto da Amazon per la partita e tutti i servizi offerti.