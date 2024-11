Inter Napoli, Damato: «Il rigore non è inventato, vi spiego»

A Open Var, Damato ha spiegato la situazione riguardante il calcio di rigore assegnato all’Inter contro il Napoli

Antonio Damato, responsabile settore tecnico arbitrale, ha parlato direttamente dagli studi di Dazn ad “Open Var” del rigore assegnato in Inter Napoli a favore dei nerazzurri. Tante polemiche con Damato ha provato a fare chiarezza:

PAROLE – «E’ un contatto leggero, un po’ sotto gli standard dei rigori che vorremmo vedere ma non è neanche un rigore inventato. Mariani è piazzato bene e ha valutato di dare rigore. In questo caso il Var non può intervenire perché il protocollo dice che può farlo solo se il rigore non fosse stato assegnato, allora poteva andare a controllare, o se ci fosse stata segnalazione. Avendo ravvisato il contatto vale la decisione dell’arbitro».