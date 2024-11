Inter Napoli, Inzaghi ha alcuni dubbi: ballottaggio tra quattro big, ma oggi…

Inter Napoli, Simone Inzaghi ha ancora alcuni dubbi sul big match della 12^ giornata: ballottaggio tra quattro big, ma oggi…

Per Simone Inzaghi si avvicina una delle partite più importante della stagione. Domani sera andrà in scena Inter Napoli, sfida che molto potrà dirci sullo stato di salute delle due squadre. Il tecnico starebbe in queste ore scegliendo la formazione da schierare a San Siro. Per arginare i rivali, in campo servono i migliori calciatori possibili, per provare ad ‘intrappolare’ gli uomini di Antonio Conte.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, due sarebbero ancora i ballottaggi da sciogliere. Il primo è in difesa, siccome Acerbi sta bene e si è allenato a pieno regime ed è per questo il favorito per prendersi il posto in mezzo. A discapito di De Vrij. L’altro ballottaggio è sul quinto di centrocampo a destra. Dumfries sta mettendo la freccia su Darmian. In ogni caso, l’allenamento di oggi sarà decisivo per prendere ogni scelta. Inter Napoli si avvicina.