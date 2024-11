Inter Napoli, polemiche sul rigore per i nerazzurri: le pagelle

Piovono critiche su Mariani dopo l’assegnazione del rigore (sbagliato) da Calhanoglu in Inter Napoli

La gara tra Inter e Napoli era per molti la sfida Scudetto, con dovuto rispetto per le inseguitrici. La seconda e la prima della classe si giocavano la vetta della classifica prima della pausa per le Nazionali.

Alla fine non c’è stato né il sorpasso dei meneghini né l’allungo del campani, la distanza di un punto è rimasta invariata ma con una giornata in più. Alla rete iniziale di McTominay, è arrivato il pareggio di Calhanoglu.

Proprio il turco è diventato protagonista anche nella ripresa con un rigore sbagliato, un evento più unico che raro considerando le strepitose medie del centrocampista dal dischetto con la maglia dell’Inter.

A proposito del rigore, tutti e tre i principali quotidiani si sono espressi sull’episodio che avrebbe potuto cambiare la partita, schierandosi dalla parte della critica rispetto a Mariani. Ecco i giudizi:

GAZZETTA DELLO SPORT – «Mariani macchia la serata con il rigore all’Inter (sbagliato da Calha). Tanti i dubbi: non sembra fallo di Anguissa su Dumfries, il contatto è leggero, ma il Var non può valutare l’intensità».

CORRIERE DELLO SPORT – «Arbitro all’altezza della partita, Mariani, si perde però sul rigore: si direbbe rigorino, forse per qualcuno ai piani alti dell’AIA neanche quello. Peccato».

TUTTOSPORT – «L’arbitro di Aprilia conduce bene la gara, fino al rigore discutibile concesso all’Inter nel secondo tempo. Quello tra Anguissa e Dumfries sembra infatti più un normale contatto di gioco. L’azzurro cerca di proteggere il pallone, anzi è quasi

i vantaggio sul pallone, che sfila, mentre Dumfries entra in velocità e si genera un impatto con l’avversario»