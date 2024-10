Inter, notizie confortanti sul fronte infortuni: le ultime

Tanti infortuni, nessuno grave: questa in sostanza è la situazione in casa Inter: ecco le ultime

Simone Inzaghi può sorridere nonostante i tanti infortunati in casa Inter dell’ultimo periodo. La dolce notizia è che nessuno di questi è troppo grave da far pensare ad un’assenza a lungo termine.

Come riporta Sky Sport, il punto sulla situazione infortunati nerazzurri vede in primis scongiurato il peggio per Calhanoglu dopo gli esami effettuati a causa dell’infortunio durante la sfida con la Roma.

Inzaghi lo aveva detto: «Hakan si è fermato in tempo». E così è stato dato che si tratta solo di un’elongazione agli adduttori, senza lesioni. Insomma, una piccola chance per recuperarlo con la Juventus c’è.

Per Acerbi problema ai flessori della coscia sinistra mentre Asllani si è allenato a parte nonostante i fastidi al ginocchio siano calati. Un’altra nota lieta riguarda Piotr Zielinski che si è allenato anche con il gruppo e in Svizzera, per la sfida con lo Young Boys, ci sarà.