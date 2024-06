Inter, nuovo INCONTRO per il RINNOVO di Inzaghi: la RICHIESTA del tecnico è CHIARA, ora tocca alla società

Proseguono le trattative per il prolungamento del contratto di Simone inzaghi. Previsto un incontro tra l’agente e l’Inter in settimana

Simone Inzaghi e l’Inter, c’è ancora da lavorare. Secondo La Gazzetta dello Sport, bisogna ancora risolvere gli ultimi dettagli prima di annunciare il prolungamento di contratto del tecnico.

All’inizio di questa settimana, la società incontrerà Tullio Tinti, l’agente del tecnico, per mettere in chiaro le cose per quanto riguarda la durata del contratto, vero e proprio nodo della trattativa.

Inzaghi avrebbe chiesto un accordo fino al 2027 mentre nelle idee dei neroazzurri c’era quello di rinnovare per una sola stagione, come poi accaduto negli ultimi due anni. Detto ciò, il rinnovo non è in discussione.