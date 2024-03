Inter Oaktree, come cambiano gli scenari con un nuovo proprietario

Inter, con la richiesta di Oaktree di un nuovo ingresso nella proprietà cambiano gli scenari di calciomercato

L’Inter potrebbe vedersi stravolgere i piani per le prossime sessioni di mercato, data la scadenza del prestito di Oaktree: un esempio chiave sono i recenti rinnovi contrattuali di Lautaro e Barella.

Nonostante le trattative siano ancora in corso per definire tutti i dettagli, l’aumento dei loro stipendi inevitabilmente aumenterebbe il monte ingaggi complessivo della squadra, generando costi aggiuntivi per i prossimi anni.

Tuttavia, questo potrebbe non essere il momento opportuno per finalizzare tali accordi, considerando la possibilità di un cambio di proprietà dopo il 20 maggio, con l’arrivo di un nuovo proprietario come Oaktree o un soggetto completamente nuovo, il quale potrebbe avere obiettivi e strategie diverse. Questa incertezza si estende anche al mercato nel suo complesso. Attualmente, sembra che, nonostante non vi sia la necessità di cedere giocatori di valore, si debba comunque mirare al bilancio zero.

Ciò significa che per fare acquisti, come ad esempio Gudmundsson o Raspadori, sarà necessario vendere altri giocatori. Tuttavia, un nuovo azionista potrebbe voler intervenire per sanare immediatamente i conti, evitando perdite e avvicinandosi rapidamente al pareggio finanziario. Questo potrebbe generare uno stallo nelle trattative e nelle decisioni di mercato.

