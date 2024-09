É un Inter anti-City: Inzaghi ingabbia ancora Guardiola, 0-0

L’Inter di nuovo protagonista in Champions League: pareggio al debutto contro il Manchester City di Pep Guardiola fermandolo sullo 0-0

Un pareggio che ha tutto un altro sapore quello dell’Inter contro il Manchester City rispetto a quello di Monza di pochi giorni prima. In Champions League Simone Inzaghi non sfigura al debutto nel nuovo formato, fermando i favoriti per la vittoria finale sullo 0-0.

Grazie ad un lavoro magistrale i nerazzurri si compattano e escono dall’Ethiad senza concedere gol agli avversari: qualcosa che alla squadra di Guardiola era successo solo una volta in 42 precedenti in Coppa, nel 2022 contro lo Sporting. Festa guastata anche per Erling Haaland, alla ricerca del suo centesimo gol, ma in partita protagonista solo di un unico tiro verso la porta di Sommer e facile preda dello Svizzero.