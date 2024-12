Inter Parma, Pecchia: «Affrontiamo una top in Europa»

Il tecnico del Parma ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di Serie A contro l’Inter di Inzaghi

Fabio Pecchia, allenatore del Parma, è intervenuto in occasione della conferenza stampa di ritiro alla vigilia del match valevole per la 15esima giornata di campionato contro l’Inter. Ecco le sue parole:

ARCHIVIATA LA GIOIA PER LA VITTORIA SULLA LAZIO? – «Lo dico da inizio anno, sarà importante lasciarsi le spalle ciò che succede e pensare sempre alla porta successiva, nei momenti bui come in quelli belli. Affrontiamo un gigante, una top in Italia e in Europa, vogliamo affrontarla con le nostre armi».

PIÙ FIDUCIA DOPO LA VITTORIA DI DOMENICA? – «Pensare che ogni partita sia un mattoncino in più, questo è lo spirito. Al di là della soddisfazione di domenica, c’era un clima straordinario ed è stata una bella vittoria, ma da ogni partita dobbiamo portarci dietro qualcosa. Per noi ogni partita è qualcosa di nuovo, dobbiamo arrivarci con un bagaglio più ricco».